Clamoroso la Serie A sbarca in Australia? Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth

Un’inedita sfida tra due storiche squadre italiane, la Lega Serie A sta valutando seriamente l’ipotesi di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. Questa mossa innovativa mira a espandere il calcio italiano oltre i confini tradizionali, offrendo un’esperienza unica ai tifosi di tutto il mondo. Se l’idea si concretizzerà, sarà un’occasione straordinaria per portare il nostro campionato in un contesto esotico e internazionale, dando nuovo lustro al calcio italiano.

Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24esima giornata del campionato 202526). San Siro in quella data è occupato per i Giochi di Milano-Cortina. Per rendere possibile la trasferta australiana, che rappresenterebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Clamoroso, la Serie A sbarca in Australia? Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth

In questa notizia si parla di: serie - australia - milan - como

The Athletic - Milan-Como si può giocare in Australia: la Serie A tratta - Immaginate un’Italia che supera i confini tradizionali del calcio per portare la sua passione anche dall’altra parte del mondo.

#SerieA trasloca all'estero per la prima volta? Milan-Como (forse) si giocherà a Perth, in #Australia Partecipa alla discussione

Dall’Australia rimbalza una notizia clamorosa: Perth potrebbe ospitare una partita ufficiale del campionato di Serie A Turti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/milan-como-a-perth-in-australia-ne-sono-certi-sara-una-prima-storica-2112711 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan-Como in Australia, la Serie A in trattativa per giocare la prima partita di un campionato europeo all'estero; Serie A in campo all’estero? Ipotesi Australia per Milan-Como; Clamoroso, Milan-Como di Serie A potrebbe giocarsi in Australia: È necessario....

Serie A all'estero, ipotesi Australia per Milan-Como a febbraio - L'ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall'estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 ...

Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia nel 2026? Cosa sappiamo - La Serie A potrebbe sbarcare in Australia.