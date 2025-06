Clair Obscure | Expedition 33 la rinascita dei GDR strategici a turni | Recensione

Clair Obscure: Expedition 33 si fa largo come un affascinante ibrido capace di sorprendere, conquistare e riaccendere la passione per i giochi di ruolo strategici a turni. Tra nostalgia e innovazione, questo titolo promette di coinvolgere sia veterani che nuovi appassionati, offrendo un’esperienza avvincente e ben bilanciata. Ma riuscirà a rinverdire il genere e a catturare il cuore dei giocatori di oggi? Scopritelo nella nostra recensione.

C’è chi (come chi vi scrive) è sempre stato un appassionato dei vecchi giochi di ruolo a turni (alla Final Fantasy di trent’anni fa, per intenderci) e c’è chi ha sempre mal sopportato l’idea di dover attendere il proprio turno per attaccare in un videogioco. Così, tra nostalgici del turno puro e fautori dell’action più sfrenato, Clair Obscure: Expedition 33 si fa largo come un affascinante ibrido capace di sorprendere, conquistare e (soprattutto) innovare. L’opera prima di Sandfall Interactive, studio francese al debutto, è una dichiarazione d’amore alla vecchia tradizione giapponese degli strategici a turni, ma anche un coraggioso tentativo di ridefinire il genere secondo una sensibilità profondamente europea. 🔗 Leggi su Esports247.it