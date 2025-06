Clai Imola | mercato strategico per la Serie A2 con nuovi arrivi e conferme

Clai Imola si conferma protagonista nel mercato della Serie A2, dimostrando una strategia vincente e tempistiche perfette. Dopo due anni di successi, la società biancoblù ha affinato l’arte di scegliere le giocatrici giuste al momento giusto, garantendo una rosa competitiva e pronta a stupire anche nel 2024 e 2025. La squadra è già quasi completa a metà giugno, ma il meglio deve ancora arrivare, con uno o due tasselli che faranno la differenza per ambire ai vertici.

Se c'è una cosa che la Clai ha imparato in questi due anni di serie A2, è saper fare il mercato nel momento in cui devono essere fatte le scelte per le giocatrici da mettere in campo. Sia nel 2024 che in questo 2025, la dirigenza biancoblù si è mossa con i tempi giusti per incasellare tutte le tessere da mettere in scena per il prossimo campionato. Nemmeno la metà di giugno è la squadra è stata praticamente fatta, mancano uno due tasselli per completare l'organico da mettere a disposizione di Simone Bendandi (nella foto). La squadra mercato composta da Massimo Cavalli e Michele De Caria ci sta lavorando e cercherà di chiudere la questione roster nel più breve tempo possibile, questo significa dare a tutte le atlete il programma atletico in vista del raduno che si terrà dopo Ferragosto.

#serieA2 #mercato Clai Imola Volley @polina.malik @claiimolavolley SERIE A2-F. Mercato Clai, arriva la forte opposta Polina Malik IMOLA (BO). La scorsa stagione ha trascinato Melendugno alla Pool Promozione https://www.baloovolley.it/index.php?option= Partecipa alla discussione

#serieA2 #mercato @claiimolavolley @gaia_novello_ Clai Imola Volley SERIE A2-F. Mercato Clai, la giovane Gaia Novello in posto 4 IMOLA (BO). Linea verde per la formazione romagnola, guidata da coach Simone Bendandi, in vista della prossima stagione Partecipa alla discussione

