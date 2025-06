Cittadini italiani tra gli immigrati che Trump manda a Guantanamo la notizia bomba che allarma le diplomazie

La notizia che Trump potrebbe trasferire cittadini italiani e europei a Guantanamo scuote l’orizzonte diplomatico globale. Un’azione senza precedenti, che mette in discussione i diritti umani e le relazioni internazionali. Un vero e proprio shock per le istituzioni e le comunità coinvolte, che si preparano a fronteggiare una sfida senza precedenti. La questione ha acceso i riflettori su un tema delicato e complesso, destinato a far discutere ancora a lungo.

"Ci sono anche italiani e cittadini di altri stati europei tra le migliaia di stranieri presenti negli Stati Uniti in modo potenzialmente illegale che l'amministrazione Trump trasferirà nella base militare di Guantanamo". A sganciare quella che di annuncia come una bomba per le diplomazie. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Cittadini italiani tra gli immigrati che Trump manda a Guantanamo", la notizia bomba che allarma le diplomazie

In questa notizia si parla di: cittadini - italiani - trump - guantanamo

L'iniziativa europea coinvolge i più importanti musei italiani, aprendo le loro porte fino a mezzanotte. Un invito a tutti i cittadini a vivere un'esperienza culturale fuori dall'ordinario, con biglietti a prezzo simbolico e attività speciali pensate per tutte le età - Sabato 17 maggio, la Notte Europea dei Musei torna a illuminare le serate culturali in tutta Italia. I più importanti musei apriranno fino a mezzanotte, offrendo un'esperienza unica con biglietti a prezzo simbolico e attività per tutte le età.

L’amministrazione Trump sta per trasferire a Guantanamo migliaia di stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti. Tra questi, centinaia di cittadini italiani, francesi, tedeschi, britannici, irlandesi. Partecipa alla discussione

Tra le migliaia di stranieri che saranno deportati da Donald Trump a Guantanamo ci sarebbero anche italiani. Lo rivela il Washington Post. #ANSA Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

California, dilaga la protesta. Trump: Un'invasione. A Guantanamo 9mila immigrati, anche italiani - Gli scontri a New York, manifestanti cercano di bloccare mezzi polizia (Video); Usa, anche italiani tra i novemila immigrati che saranno deportati nel carcere di Guantanamo; Fortezza Usa Ci sono italiani e altri europei tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo.

Usa, anche italiani tra i 9mila stranieri mandati a Guantanamo. Trump: «Stop all'invasione straniera», a Los Angeles scatta il coprifuoco - 000 migranti che verranno trasferiti nelle prossime ore a Guantanamo ci sono anche centinaia di cittadini europei.

Ci sono anche italiani tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo nei prossimi giorni - L'amministrazione Trump è pronta a trasferire già in questa settimana migliaia di persone presenti negli Stati Uniti in modo illegale, nella prigione ...