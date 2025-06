Cittadinanza, Tajani rispolvera per l'ennesima volta lo Ius Italiae. E nel centrodestra ricomincia il gioco delle parti.

Tajani rispolvera ancora una volta lo Ius Italiae, alimentando il dibattito politico tra centrodestra e opposizioni. Con la promessa di un'"integrazione seria", il ministro degli Esteri rilancia la questione della cittadinanza facile, rinnovando le polemiche sulle riforme di facciata. In un clima di tensione post-referendum, si riaccende il gioco delle parti, lasciando presagire che le idee sulla cittadinanza siano destinate a restare al centro del confronto politico.

A urne ancora calde dopo il fallimento del referendum sulla cittadinanza, Antonio Tajani ha riaperto un cassetto che non chiude mai davvero: quello delle riforme di facciata. Con l’usuale formula dell’“integrazione seria”, il ministro degli Esteri ha riproposto una sua variante dello Ius Scholae – ribattezzata Ius Italiae  – per dare la cittadinanza ai minori stranieri dopo dieci anni di scuola “con profitto”. La reazione della Lega è stata, come sempre, di rigetto immediato. Matteo Salvini ha definito la legge attuale “perfetta” e ha accusato Tajani di insistere su una scorciatoia che “gli italiani hanno giĂ bocciato con il referendum”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it