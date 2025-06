Cittadinanza Tajani replica a Salvini | Non conosce bene nostra proposta Sbagliato dire no a prescindere

“Salvini? Non conosce bene la proposta di legge sulla cittadinanza di Forza Italia. Non è una proposta passiva, è l o ius scholae. La cittadinanza per noi è una cosa seria, invece che stare 10 anni ai giardinetti è meglio stare 10 anni a scuola con profitto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea generale di Confcommercio, replicando alle parole del leader della Lega. “Se si deve diventare italiani bisogna conoscere la storia, la geografia, l’educazione civica e la lingua italiana. È una proposta che rende quasi più complicata la cittadinanza ma punta all’integrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cittadinanza, Tajani replica a Salvini: “Non conosce bene nostra proposta. Sbagliato dire no a prescindere”

Via libera in Commissione alla proposta di Cittadinanza Onoraria a Don Ciotti - La Commissione consiliare Affari Istituzionali ha dato il via libera, il 12 maggio, alla proposta di conferire la Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera.

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Partecipa alla discussione

Due grosse manifestazioni, una a Milano e una a Roma, sul dramma di Gaza; 5 quesiti referendari su temi importantissimi come lavoro e cittadinanza. E la maggioranza di governo non c’è. Stanno in panchina, muti, omertosi, inutili. Meloni, Tajani e Salvini per Partecipa alla discussione

