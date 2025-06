Cittadinanza Tajani | Nostra proposta Ius Scholae più seria

La proposta di FI sullo Ius Scholae mira a rendere più approfondito e serio il percorso verso la cittadinanza, sottolineando che essa si conquista attraverso studio, conoscenza e impegno civile. Non si tratta di un provvedimento lassista, ma di una scelta responsabile per integrare con merito chi desidera far parte della nostra comunità. È un passaggio fondamentale per costruire una società più giusta e consapevole, perché…

“Io credo che gli alleati non conoscano la proposta di FI che non è una proposta lassista. La proposta sullo Ius Italiae in parte accolta già dal governo dice che la cittadinanza è cosa seria e per diventare italiani meglio che stare dieci anni ai giardinetti è stare dieci anni a scuola con profitto perchè se si deve diventare cittadini italiani bisogna conoscere la storia e la lingua italiana, una minima conoscenza dell’educazione civica. E’ una proposta che rende forse più complicata la cittadinanza ma punta alla vera integrazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell’Assemblea nazionale della Confcommercio dopo il referendum. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cittadinanza, Tajani: “Nostra proposta Ius Scholae più seria”

