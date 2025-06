Cittadinanza Salvini | Attuale legge funziona cambiarla non è priorità

La cittadinanza italiana non è una questione di divisione, ma di unità nazionale. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, ribadisce che l’attuale legge funziona egregiamente, rendendo l’Italia il Paese con il più alto numero di concessioni in Europa. La domanda che sorge spontanea: perché cambiare ciò che già funziona perfettamente? È tempo di valorizzare un sistema che unisce piuttosto che dividere gli italiani.

"La cittadinanza è una questione che divide? " No, gli italiani sono assolutamente in maggioranza, consapevoli che l'attuale legge funziona e funziona bene tanto che l'Italia è il Paese che concede più cittadinanza in tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento della Lega in Senato dal titolo 'I contenuti del decreto Sicurezza'. "Quindi né gli italiani – e il voto al referendum lo ha dimostrato- né il centrodestra, men che meno la Lega, ritengono che sia una priorità cambiare le regole sulla cittadinanza. Quindi è legittimo che ognuno esprima i propri pareri, ma non siamo stati eletti per accelerare la concessione della cittadinanza e non lo faremo, punto".