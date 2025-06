Cittadinanza il caso a sinistra | il 20% di elettori Pd ha votato No al Referendum

La questione della cittadinanza si fa sempre più complessa all’interno del Partito Democratico, con un dato sorprendente: tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd ha scelto di votare no al referendum. Un risultato che mette in discussione le strategie future e il profondo radicamento delle diverse anime del partito, mostrando come temi sociali e identitari dividano ancora profondamente e richiedano un’attenzione speciale. Tutto ciò evidenzia come...

Roma, 11 giugno 2025 – È un “dramma” che tormenterà il Pd ancora a lungo, dopo la tornata referendaria. Secondo l’Istituto Cattaneo che da sempre analizza i flussi del voto, una quota fra il 15 e il 20% degli elettori del Pd (sul campione dei votanti alle Europee) ha votato No al referendum sulla cittadinanza. L’analisi è stata fatta su una decina di grandi città, grazie ai dati delle singole sezioni elettorali, dai quali emerge che tutto l’elettorato del centrosinistra è andato a votare e quasi tutto quello del centrodestra si è astenuto. Ovunque è stata registrata una quota significativa (oltre un elettore su cinque a Genova, Bologna e Firenze) del Pd che, però, al quinto quesito ha votato no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cittadinanza, il caso a sinistra: il 20% di elettori Pd ha votato “No” al Referendum

In questa notizia si parla di: cittadinanza - elettori - votato - referendum

“Non andare a votare è un calcolo miope, la cittadinanza porta responsabilità”: l’appello di Cappato agli elettori di destra - Non andare a votare è un calcolo miope: la cittadinanza porta responsabilità e implica scelte che plasmano il futuro di tutti noi.

Il referendum sulla cittadinanza diventa un caso: tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd ha votato no https://gazzettadelsud.it/?p=2053887 Partecipa alla discussione

Referendum, il report: "Il 15-20% degli elettori Pd ha votato 'no' alla cittadinanza" #cittadinanza #10giugno Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pd tradito dai suoi elettori al referendum sulla cittadinanza: Il 15-20% ha votato 'no'; Istituto Cattaneo, 15-20% degli elettori del Pd per no alla cittadinanza; Tutti i risultati dei referendum su cittadinanza e lavoro.

Cittadinanza, il caso a sinistra: il 20% di elettori Pd ha votato “No” al Referendum - L’analisi dell’Istituto Cattaneo: “Campo largo compatto sul Jobs Act più che sui diritti.

Referendum cittadinanza, il 15-20% degli elettori Pd ha votato no - Anche la maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle ha votato no tranne che a Napoli e a Palermo (dove circa tre quarti si sono espressi per il sì) e a Roma dove la stima fra elettori 5 stelle ...