Cittadinanza facile quanti sì nella Riace di Lucano | i numeri del disastro

Riace, simbolo di una diversa narrazione sull’immigrazione, si trova al centro di un nuovo disastro politico. Con soli 266 votanti su 1.647 abitanti, il fallimento del modello di sinistra emerge con chiarezza. La maggioranza preferisce disertare le urne, confermando il malcontento verso le politiche attuali. Un segnale che non può essere ignorato: la cittadinanza facile resta un miraggio o una sfida ancora lontana?

Il modello di sinistra perde anche a Riace, simbolo per eccellenza dell'immigrazione alternativa a quella del governo. Nel Comune, in cui indossa la fascia tricolore l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, vanno a votare soltanto in 266. Il restante della popolazione, ovvero 1381, invece, preferisce restare a casa o non ritiene prioritaria la consultazione, avallando dunque la posizione sostenuta dalla premier e dall'intero centrodestra. Ancora più sconcertante per i compagni, poi, l'esito delle urne. Non tutti i votanti, infatti, scelgono il "si". Sono soltanto 187 i favorevoli alle modiche proposte dai progressisti, ovvero il 72,48% del totale.