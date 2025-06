Cittadinanza Abodi | Tanti atleti l’hanno acquisita senza una norma

Il tema della cittadinanza per meriti sportivi sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico italiano. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sottolinea come siano stati già fatti passi concreti, firmando ultimi pareri che permettono ad atleti di acquisire la nazionalità senza strumenti normativi specifici. Questo approccio innovativo apre nuove prospettive e solleva importanti questioni sull’equilibrio tra merito e legislazione. Ma quali saranno le implicazioni di questa strada?

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine di un evento a Roma, ha parlato del tema della cittadinanza, in particolare su quella data per meriti sportivi: "In tante occasioni abbiamo affrontato il tema di singoli atleti che hanno acquisito la cittadinanza. Ho firmato un ultimo parere proprio l'altro ieri, per un atleta che diventerà italiano". Secondo Abodi, "stiamo già dando attuazione, senza aver bisogno di una norma che allarghi poi troppo questo concetto, che ha bisogno di condivisione e al momento non è all'ordine del giorno", mentre lo sono "iniziative più puntuali che consentono di far diventare italiani quelli che hanno i titoli".