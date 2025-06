Città Alta accoglie la Uni Run Bg | Formula vincente tra i momenti più belli per la comunità accademica

Città Alta si trasforma nel cuore pulsante dell’energia e della passione universitaria con Uni Run Bg, la corsa che unisce tutta la comunità in un momento di pura condivisione. Sabato 14 giugno, questa manifestazione gratuita e non competitiva torna per la sua 6ª edizione, invitando studenti, docenti e cittadini a vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dell’orgoglio bergamasco. Pronti a correre insieme e scrivere un nuovo capitolo di questa tradizione?

Bergamo. Sabato 14 giugno Città Alta torna ad accogliere Uni Run Bg, la corsa gratuita e non competitiva promossa dall’ Università di Bergamo e dal Cus in collaborazione con Map Comunicazione. Un appuntamento ormai consolidato, che torna per la sua 6ª edizione, pensato per coinvolgere studenti, personale universitario e cittadinanza in un pomeriggio all’insegna dello sport. L’evento avrà come punto di partenza e arrivo piazzale Sant’Agostino, cuore della sede universitaria di Città Alta. Il percorso si snoderà su strada e si svilupperà per circa 8 chilometri. L’appuntamento è alle 15, con l’apertura dell’area iscrizioni in loco: sarà possibile registrarsi fino alle 16, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle magliette. 🔗 Leggi su Bergamonews.it