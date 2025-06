cisco e domyn collaborano per soluzioni di intelligenza artificiale in italia

Cisco e Domyn si uniscono per rivoluzionare il panorama dell'intelligenza artificiale in Italia, offrendo soluzioni innovative, sicure e rispettose della sovranità nazionale. Questa partnership strategica mira a supportare aziende e istituzioni nel percorso di adozione di un'IA etica, personalizzata e orientata al valore. La collaborazione, si legge in...

L'americana Cisco avvia una collaborazione con l'italiana Domyn (il nuovo nome di iGenius dopo il rebranding, ndr), azienda deep-tech che produce soluzioni di intelligenza artificiale, per proporre soluzioni di Ai sicura e orientata a principi di sovranità anche personalizzate per il mercato italiano, per accompagnare le imprese e le istituzioni in un percorso di adozione dell'Ia consapevole e orientato al valore. La collaborazione, si legge in una nota, guarda soprattutto al mercato italiano e unisce le forze di chi sta costruendo le reti per l'Ai a quelle di un'azienda deep tech italiana che sviluppa soluzioni e applicazioni Ai rivolte in particolare a settori e dominii strategici per il paese e regolamentati, come i servizi finanziari, la sanità, la difesa, le infrastrutture critiche.