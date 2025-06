Circolo tennis Pontelungo a Bologna scatta il torneo Conad

Il Circolo Tennis Pontelungo di Bologna si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’eccellenza femminile con la sesta edizione del Trofeo Città di Bologna Conad, in programma dal 18 al 28 giugno. Con un montepremi di 2.500 euro e oltre quaranta atlete di seconda categoria, il torneo promette emozioni e grandi sfide, confermando il ruolo di Bologna come capitale del tennis rosa. Un appuntamento imperdibile per appassionati e sportivi, che mette in scena un talento tutto al femminile.

Bologna, 11 giugno 2025 - Sognando Jasmine Paolini e Sara Errani, Bologna comunque propone un tennis di qualità declinato al femminile. Dal 18 al 28 giugno, il circolo tennis Pontelungo ospita il torneo Conad, sesta edizione del trofeo Città di Bologna. Per la terza volta consecutiva al circolo di via Agucchi. Previsto un montepremi di 2.500 euro e una quarantina di ragazze, seconda categoria femminile. Torneo di spessore che è stato giocato da ragazze di grande valore come Lucia Bronzetti, Anne Schaefer e Aurora Zantedeschi. Ci sarà ancora Vittoria Modesti, due volte finaliste, che sogna il bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo tennis Pontelungo, a Bologna scatta il torneo Conad

In questa notizia si parla di: bologna - circolo - tennis - torneo

Pd in rosso, a Bologna e provincia chiudono 25 sezioni. Serrande giù anche per il circolo che fu di Prodi e Schlein - Il Partito Democratico di Bologna e provincia subirà una pesante ristrutturazione, con la chiusura di 25 sezioni a causa di debiti accumulati dal 2007.

Torneo FJP "Green" Femminile – CTB Weekend di grande tennis al Circolo Tennis Bologna, dove si è disputato il torneo FJP "green" femminile! Prima classificata: Rebecca Parazza Seconda classificata: Evelina Mocanu Complimenti a entrambe le fin Partecipa alla discussione

Vi aspettiamo al Circolo Tennis e Padel Campo di Marte sabato 14 giugno alle ore 14:00 per l’ultima partita della serie D di Padel prima dell’inizio del campionato dei playoff. Circolo Tennis e Padel Campo di Marte - Centro Sportivo- Bologna Viale Enr Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Circolo tennis Pontelungo, a Bologna scatta il torneo Conad; Circolo Tennis Bologna: un torneo che guarda al futuro, attorno alla coppa Davis; Bologna: Piraino in finale, si ferma Pecci.

Circolo tennis Pontelungo, a Bologna scatta il torneo Conad - Dal 18 al 28 giugno, il circolo tennis Pontelungo ospita il torneo Conad, sesta edizione del trofeo Città di Bologna.

Bologna, il Circolo Tennis dei Giardini Margherita ospita il primo torneo internazionale: il programma - Dall'1 all'8 settembre scatta la CTB Emilbanca Gardens Cup 15M ITF, torneo del circuito professionistico ...