Cinquanta candeline per il MotoClub Reggio Calabria si festeggia con il Villaggio del Motociclista

Cinquanta anni di passione e avventura: il MotoClub Reggio Calabria celebra un traguardo storico con il grande evento “Villaggio del Motociclista”. Domenica 15 giugno, appassionati e famiglie si riuniranno per una giornata all'insegna di musica, esposizioni e divertimento, rendendo omaggio a mezzo secolo di motori e amicizia. Un’occasione imperdibile per condividere l’amore per le due ruote e rafforzare il legame con la community. La festa promette emozioni che resteranno nel cuore di tutti!

Domenica 15 giugno il MotoClub Reggio Calabria festeggia il suo 50esimo anniversario con un evento straordinario, la prima edizione del "Villaggio del Motociclista". Organizzato direttamente dal MotoClub, questo grande appuntamento si inserisce ufficialmente nella "Giornata Nazionale dello.

