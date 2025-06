Cinisello record di anziani | Per garantire servizi adeguati serve una rete territoriale

In un contesto in cui l’età media si allunga e gli anziani rappresentano ormai una parte significativa della popolazione, il territorio cinisellese si distingue con una percentuale record di 80-89enni. Con una famiglia su tre composta da over 65, è evidente che per garantire servizi adeguati sia fondamentale rafforzare una rete territoriale solida e inclusiva. Oltre alla crescita demografica, la tendenza indica una progressiva...

Se la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di anziani, l’ambito cinisellese (Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino) è quello con la percentuale maggiore di 80-89enni rispetto al resto della provincia di Milano e della regione. In una famiglia su tre è presente un over65: numeri che pesano su una popolazione totale di meno di 140.692 abitanti. Oltre a un’area sempre più anziana, la tendenza è poi di una progressiva riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari con realtà mononucleari composte prevalentemente da donne sole in età avanzata. "In questo quadro è evidente come siano necessarie azioni strutturali - commenta Riccardo Visentin, assessore al Welfare e presidente dell’assemblea dei sindaci del consorzio Insieme per il Sociale, che eroga i servizi nell’ambito -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, record di anziani: "Per garantire servizi adeguati serve una rete territoriale"

