CinemAmbiente | i film in concorso ora in streaming gratis

CinemAmbiente torna a Torino con la sua 28ª edizione, lasciando un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati. I film in concorso, veri e propri specchi di crisi globali, sono ora disponibili in streaming gratuito fino al 21 giugno. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie che scuotono e invitano all’azione, perché la consapevolezza è il primo passo verso un futuro più sostenibile. Non perdere questa opportunità di vivere il cinema come strumento di cambiamento.

CinemAmbiente chiude la sua 28ª edizione a Torino, ma i suoi film – crudi, urgenti, potenti – restano visibili online fino al 21 giugno. Un viaggio tra crisi ambientali, sociali ed etiche, per una maggior consapevolezza e un’azione urgente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - CinemAmbiente: i film in concorso ora in streaming (gratis)

