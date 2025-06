Cinema sotto le stelle in piazza Colajanni | torna la rassegna Cine Mercato

Cinema sotto le stelle in piazza Colajanni torna a illuminare le serate estive con la rassegna Cine Mercato. Dal 12 al 14 giugno e dal 3 al 5 luglio 2025, quest’esperienza unica offre sei serate di film, incontri culturali, musica dal vivo e delizioso cibo, creando un’atmosfera di convivialità e gioia per tutti. L'evento trasforma la piazza in un palco all’aperto dove il divertimento e la cinema culture si incontrano sotto il cielo stellato.

Torna l'arena estiva in piazza Colajanni (davanti all'ex cinema Edison). Dal 12 al 14 giugno e dal 3 al 5 luglio 2025, la rassegna di cinema sotto le stelle, "Cine Mercato", propone sei serate di convivialitĂ , cultura e gioia, con proiezioni di film, incontri, musica dal vivo e cibo.

