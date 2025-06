Cinema sotto le stelle al Parco delle Concette | i film in programma a giugno

L’estate a Pisa si accende di magia con il cinema sotto le stelle al Parco delle Concette, dove ogni serata promette emozioni indimenticabili sotto il cielo estivo. Con una selezione di film coinvolgenti e varietà di generi, l’evento, curato da Arsenale Cinema, trasforma le serate di giugno in un’occasione unica per condividere momenti speciali. Preparate popcorn e coperte: questa estate, il grande schermo vi aspetta all’aperto, rendendo ogni notte un’avventura cinematografica.

L'estate ha preso il via ed è tempo di cinema sotto le stelle al Parco delle Concette di Pisa, a cura di Arsenale Cinema. La prima proiezione è in programma giovedì 12 giugno con il film campione di incassi 'Follemente' di Paolo Genovese. In programma fino a settembre una ricca e variegata.