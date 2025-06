Cinema e sorellanza Ilenia Pastorelli celebra le donne a Taormina | Insieme siamo più forti

Il cinema si trasforma in un palcoscenico di sorellanza, e Ilenia Pastorelli ne è la protagonista. Arrivando al Taormina Film Festival con il volto e il cuore rivolti alla celebrazione delle donne, l’attrice ci ricorda quanto sia fondamentale fare squadra per rafforzare il nostro ruolo nel mondo dello spettacolo e oltre. Insieme siamo più forti, e questa edizione ne è la testimonianza.

10 g iu. (askanews) – «È importante una giuria femminile, per un festival dedicato alle donne. È un bel messaggio perché noi donne dobbiamo imparare a fare gruppo, perché insieme siamo più forti»: lo ha dichiarato l’attrice Ilenia Pastorelli arrivando sul red carpet del 71esimo Taormina Film Festival, per il quale siede in giuria. Ilenia Pastorelli: dal Grande Fratello al David di Donatello. guarda le foto «Ho tantissimi film da vedere, 25 o 26, dall’America, internazionali, di tutti i tipi. Sono appena arrivata e dobbiamo ancora iniziare. Sarà una terapia, perché resterò chiusa a guardare questi film, ma è la mia passione, quindi non mi peserà per nulla», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cinema e sorellanza, Ilenia Pastorelli celebra le donne a Taormina: «Insieme siamo più forti»

