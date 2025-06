Cinema Astra Una rassegna Under 30

Il Cinema Astra di Como dà il via alla Rassegna Under 30, un’occasione unica per scoprire tre film che affrontano tematiche attuali e coinvolgenti: "The Apprentice. Alle origini di Trump", "Flow" e "The Substance". Iniziativa pensata dai giovani abbonati del cineforum, che desiderano creare uno spazio di confronto e riflessione. Le proiezioni si terranno il 13, 18 e 27 giugno, con biglietti a soli 3,50 euro e dibattiti a seguire. Le ...

"The apprentice. Alle origini di Trump", "Flow" e "The substance", sono i tre film protagonisti della Rassegna Under 30, organizzata dal Cinema Astra di Como, assieme a un gruppo di giovani abbonati del cineforum, con l’idea di dare spazio a temi vicini alla loro sensibilità e ai loro interessi. Le tre proiezioni sono in programma rispettivamente il 13, il 18 e il 27 giugno, con biglietti al costo di 3,50 euro e dibattito a seguire. Le proiezioni saranno presentate e commentate, e non mancherà la presenza di ospiti speciali per far emergere al meglio gli spunti che scaturiranno dalla visione. Si comincia quindi venerdì 13 giugno con " The apprentice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinema Astra. Una rassegna. Under 30

In questa notizia si parla di: cinema - astra - rassegna - under

“Buio in sala”, al via al Cinema Astra la rassegna di cinema e psicoanalisi - Buio in sala al Cinema Astra: dal 14 maggio al 11 giugno, Firenze ospita una rassegna che intreccia cinema e psicoanalisi.

La speciale anteprima in progrmma giovedì al teatro Astra all’insegna del cinema per grandi e piccini dell'Ennesimo kids Film Festival (18:30-19:30 e 21:00) introduce nell'atmosfera gioiosa del WoW Folk Festival. La rassegna nata otto anni fa per valorizza Partecipa alla discussione

Tra le sorprese estive anche una nuova edizione del MercASTRAtino!! Se avete LIBRI e VESTITI per BAMBINI e RAGAZZI (1-16 anni) da rimettere in circolo, portateli in orario di apertura cinema e venite al mercatino dell'usato che l'associazione Amici dell' Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cinema Astra. Una rassegna. Under 30; Rassegna Under 30: tre film presentati dai giovani abbonati del Cineforum; “Buio in sala”, al via al Cinema Astra la rassegna di cinema e psicoanalisi.

Cinema Astra. Una rassegna. Under 30 - Alle origini di Trump", "Flow" e "The substance", sono i tre film protagonisti della Rassegna Under ...

SAMSARA all’Astra per la II rassegna cinematografica interreligiosa - Per il secondo anno consecutivo, torna al Cinema Astra la Rassegna cinematografica Interreligiosa, ciclo di tre serate che proporranno ogni volta un focus differente sul confronto interreligioso ...