Cinema all’aperto Roma 2025 | il programma delle arene della Capitale

magico appuntamento che unisce cultura, relax e socialità sotto il cielo stellato della Capitale. Con l’arrivo dell’estate 2025, le arene all’aperto di Trastevere, Monte Ciocci e Parco degli Acquedotti offrono una vasta scelta di film per tutti i gusti, trasformando le serate romane in esperienze indimenticabili all’insegna del cinema e della convivialità. Il cinema all’aperto a Roma è un’ottima occasione per vivere la città in modo diverso e coinvolgente.

Con l'estate è tornata anche la programmazione dei film all'aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all'insegna del piacere nei pressi di Trastevere, Monte Ciocci e Parco Degli Acquedotti davanti ad un maxischermo e pop corn. Torna il cinema all'aperto: scopriamo tutti i dettagli. Cinema all'aperto a Roma: programma 2025. Il cinema all'aperto a Roma è un servizio gratuito e alcune delle aree offrono anche una vista panoramica. Leggi anche: — Circo Massimo: estate da record con 11 concerti in 22 giorni Il Cinema in Piazza, da Trastevere alla Cervelletta, passando per Monte Ciocci e il Cinema Troisi, dal 1° giugno al 13 luglio.

Modius Cinema Paradise, cinema all'aperto sul rooftop - Modius Cinema Paradiso è tornato, regalando emozioni al grande schermo nella sua seconda edizione. Immerso nella suggestiva cornice di Modius on the Roof, il rooftop bar del Radisson, il festival offre una serie di proiezioni all'aperto con una vista mozzafiato sulla Capitale.

«Il Cinema in Piazza 2025 celebra l’undicesima edizione con un programma gratuito e ricco di proiezioni». Dal 1° giugno al 13 luglio, il cuore di Roma si trasforma in una festa per gli amanti del cinema all'aperto, attraversando le piazze di San Cosimato, Parc Partecipa alla discussione

? La #rassegna “Newsroom”, dal 9 al 18 giugno nel Teatro all'aperto Ettore Scola, inaugura il programma dell’arena estiva della Casa del Cinema. ? Il ciclo, che celebra l’avvincente legame fra #cinema e #giornalismo, si apre con la proiezione di uno de Partecipa alla discussione

