Cinema all’aperto al cortile della Caversazzi torna Esterno Notte

L'estate bergamasca si accende con il ritorno di Esterno Notte, la magica rassegna di cinema all’aperto nel cortile della biblioteca Caversazzi. Dal 12 giugno al 7 settembre, lasciatevi coinvolgere da prime visioni, grandi classici restaurati, anteprime e serate speciali sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per vivere il cinema in modo nuovo e coinvolgente. Non resta che preparare popcorn e cuscini, perché l’estate cinematografica sta per iniziare!

Bergamo. Dal 12 giugno al 7 settembre la storica rassegna di cinema all’aperto “Esterno Notte” ritorna nel cortile della biblioteca Caversazzi in via Tasso 5 a Bergamo: prime visioni, i film della stagione appena trascorsa da vedere e rivedere, i grandi classici restaurati da riscoprire, anteprime, eventi speciali, collaborazioni e tanto altro. E torneranno ovviamente anche i cult del mercoledì, in lingua originale, in collaborazione con Bergamo Film Meeting. Anche quest’anno, grazie al contributo del MIC, il grande cinema italiano e europeo è a un prezzo speciale! Con Cinema Revolution: la tua estate al cinema costa solo 3,50 €. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cinema all’aperto, al cortile della Caversazzi torna “Esterno Notte”

In questa notizia si parla di: cinema - aperto - cortile - caversazzi

