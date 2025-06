Cina | vice premier USA risolvano controversie commerciali col Paese attraverso dialogo cooperazione

In un mondo sempre più interconnesso, le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono cruciali per la stabilità globale. Il vice premier cinese He Lifeng invita gli USA a superare le controversie commerciali attraverso dialogo e cooperazione paritaria, sottolineando l'importanza di rispettare gli impegni presi. Solo così,...

Gli Stati Uniti dovrebbero risolvere le controversie commerciali con la Cina attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ha dichiarato il vice primo ministro cinese He Lifeng. La Cina ribadisce che gli Stati Uniti dovrebbero lavorare col Paese per onorare le parole con i fatti, dimostrando sincerita’ nel mantenere gli impegni e sforzi concreti per attuare il consenso, in modo da salvaguardare congiuntamente i risultati del dialogo faticosamente raggiunti, ha dichiarato He. Il funzionario ha formulato queste osservazioni durante la prima riunione del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, tenutasi a Londra da lunedi’ fino a ieri, con il capo Segretario al Tesoro Scott Bessent, con il Segretario al Commercio Howard Lutnick e con il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer, degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: vice premier, USA risolvano controversie commerciali col Paese attraverso dialogo, cooperazione

