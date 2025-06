In un match emozionante a Chongqing, la Cina ha conquistato una vittoria di rigore contro il Bahrein, con un finale di 1-0 firmato dal promettente Wang Yudong. Nonostante la sconfitta nelle precedenti partite, questa vittoria ha segnato la fine del cammino di qualificazione per i Mondiali FIFA 2026, lasciando spazio a future speranze e nuovi obiettivi per il calcio cinese. La passione e il talento continuano a brillare, alimentando la voglia di rivincita.

Ieri il giovane attaccante Wang Yudong, di 18 anni, ha segnato un rigore finale per la Cina, con la squadra che giocava in casa che ha battuto il Bahrein per 1-0 a Chongqing, concludendo il suo viaggio per la qualificazione alla Coppa del mondo FIFA 2026. Dopo aver perso giovedi' scorso rispettivamente contro Indonesia e Arabia Saudita, Cina e Bahrein sono stati eliminati dal gruppo e non si sono qualificati per la fase successiva del torneo playoff di qualificazione asiatico. Nella "partita d'onore" dell'ultimo turno, entrambe le squadre hanno avuto poche occasioni per segnare nel primo tempo.