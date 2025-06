Cina | raro filmato di accoppiamento tra panda giganti selvatici a nord-ovest

Un affascinante scorcio della vita selvaggia: il primo raro filmato di accoppiamento tra panda giganti a nord-ovest della Cina, catturato grazie a tecnologie a infrarossi. Queste immagini straordinarie offrono una finestra unica sulle delicate dinamiche di questa specie in via di estinzione, approfondendo la nostra comprensione del loro comportamento naturale. Per scoprire l'evento, visitate il link fornito e immergetevi nel mondo segreto dei panda giganti.

Delle rare riprese a infrarossi hanno rivelato l’accoppiamento dei panda giganti selvatici nell’area di Baishuijiang, nel nord-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma626185162618512025-06-11cina-raro-filmato-di-accoppiamento-tra-panda-giganti-selvatici-a-nord-ovest Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: raro filmato di accoppiamento tra panda giganti selvatici a nord-ovest

In questa notizia si parla di: cina - accoppiamento - panda - giganti

