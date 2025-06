Cina | mercato auto mantiene solida crescita a gen-mag

Il mercato automobilistico cinese continua a mostrare una crescita robusta nei primi cinque mesi dell’anno, con un aumento a doppia cifra sia nella produzione che nelle vendite. La domanda interna e l’innovazione nel settore spingono la seconda economia mondiale verso nuovi traguardi nel comparto automotive. Questi dati confermano come la Cina rimanga un attore chiave e un’opportunità di investimento imperdibile nel panorama globale delle auto.

La produzione e le vendite di auto in Cina hanno registrato aumenti a due cifre nei primi cinque mesi dell'anno, segno di consumi vivaci nella seconda economia mondiale. La produzione di auto del Paese ha totalizzato 12,83 milioni di unita' nel periodo, con un aumento del 12,7% rispetto a un anno fa, mentre le vendite sono cresciute del 10,9%, raggiungendo 12,75 milioni di unita', ha dichiarato oggi la China Association of Automobile Manufacturers. In particolare, la produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e' aumentata del 45,2% su base annua, raggiungendo quasi 5,7 milioni di unita' nei primi cinque mesi, mentre le vendite sono aumentate del 44% anno su anno, raggiungendo 5,61 milioni di unita'.

Auto: nuovo NEV di Toyota debutta in Cina - La Toyota bZ5, un'innovativa auto elettrica, ha fatto il suo debutto ufficiale in Cina ieri, quando è uscita dalla linea di produzione presso FAW Toyota Motor Co.

