Cina | Jiangsu Dongtai rivitalizza arte di ricamo con capelli

Nel cuore della provincia di Jiangsu, il museo di Dongtai ospita un sorprendente tesoro: opere d’arte di ricamo con capelli, che riscoprono una tradizione antica di oltre 1.300 anni. Questa forma di artigianato, nata dall’usanza di usare i capelli umani come filo sacro, sta vivendo una rinascita grazie all’impegno dell’Istituto di ... Scopri come questa straordinaria pratica unisce passato e presente, rivitalizzando un patrimonio culturale unico nel suo genere.

Delle opere d’arte di ricamo con i capelli esposte al Museo di Dongtai nella citta’ di Dongtai, a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 6 giugno 2025. Il ricamo, che ha origine dall’usanza popolare di usare i capelli umani come filo per ricamare il Buddha nella dinastia Tang (618-907) in Cina, ha una storia di oltre 1.300 anni. L’artigianato, un tempo in declino negli anni passati, e’ stato rivitalizzato dall’Istituto di ricamo di Suzhou negli anni Cinquanta e successivamente e’ rinato e si e’ sviluppato nella citta’ di Dongtai. Nel 2021, e’ stato inserito nell’elenco come patrimonio culturale immateriale nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it