Cina | Hainan pianta coralli sul fondo dell’oceano

Scoprite il sorprendente mondo sottomarino di Hainan, dove ricercatori e volontari si immergono per piantare coralli sul fondale oceanico. Un'iniziativa rivoluzionaria mirata a rigenerare le barriere coralline e creare un rifugio sicuro per molteplici specie marine. Venite con noi in questa avventura ecologica e assistete alle meraviglie della tutela ambientale in atto. Per vedere il video, visitate il link: https://www.agenzianova.com/a/6262469/6262469/2025-06-11/cina-hainan-pianta

