Cina | al via produzione di massa di aereo anfibio AG600

Questa foto, scattata oggi 11 giugno 2025, rivela un importante traguardo per l'industria aeronautica cinese: la produzione di massa dell’AG600 “Kunlong”. Sviluppato a livello nazionale, questo rinomato aereo anfibio rappresenta un balzo avanti nella tecnologia e nell’autonomia del Paese. Con il certificato di produzione ufficiale, l’AG600 si prepara a volare verso nuove sfide e opportunità, consolidando la posizione della Cina nel settore aerospaziale globale.

Questa foto, scattata oggi 11 giugno 2025, mostra il primo aereo AG600 prodotto in massa presso la AVIC General Huanan Aircraft Industry Co., Ltd. a Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L'aereo anfibio cinese AG600 "Kunlong", sviluppato a livello nazionale, ha avviato ufficialmente la produzione di massa dopo che oggi ha ricevuto il certificato di produzione dall'Amministrazione cinese per l'aviazione civile.

Cina: aereo anfibio AG600 ottiene via libera per produzione di massa - La Cina celebra un traguardo epocale nel settore aeronautico: l'aereo anfibio AG600 "Kunlong" ottiene l'autorizzazione ufficiale per la produzione di massa.

