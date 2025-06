Cina-Africa | vedono rapida crescita commerciale negli ultimi 25 anni

Negli ultimi 25 anni, la collaborazione commerciale tra Cina e Africa ha conosciuto una crescita eccezionale, passando da meno di 100 miliardi di yuan a oltre 2.100 miliardi nel 2024. Questo dinamismo testimonia un legame sempre piĂą solido e strategico, che sta rivoluzionando gli scenari economici di entrambe le regioni. La partnership tra i due continenti promette di intensificarsi ulteriormente, aprendo nuove opportunitĂ di sviluppo e innovazione.

La cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Africa ha dimostrato una forte vitalita', con un rapido aumento del volume commerciale negli ultimi 25 anni, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Le importazioni e le esportazioni totali della Cina con i Paesi africani sono passate da meno di 100 miliardi di yuan (circa 13,9 miliardi di dollari) nel 2000 a 2.100 miliardi di yuan nel 2024, segnando una crescita media annua del 14,2%, secondo l'Amministrazione generale delle dogane (GAC). I dati sono stati pubblicati in vista della quarta edizione della China-Africa Economic and Trade Expo, in programma da domani 12 giugno fino al 15 a Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hunan.