Cina | aereo anfibio AG600 riceve certificato per produzione di massa

La Cina si afferma ancora una volta come protagonista nell’innovazione a livello mondiale: l’aereo anfibio AG600 “Kunlong” ha ottenuto il certificato di produzione di massa dall’Amministrazione cinese per l’aviazione civile, aprendo la strada a nuove frontiere nella mobilità e nelle operazioni di emergenza. Un traguardo importante che testimonia la crescita tecnologica e la determinazione del paese nel settore aeronautico. Per scoprire i dettagli di questa conquista, visitate il video al link indicato.

L’aereo anfibio AG600 “Kunlong” della Cina, sviluppato a livello nazionale, e’ entrato ufficialmente nella produzione di massa dopo che oggi ha ricevuto il certificato di produzione dall’Amministrazione cinese per l’aviazione civile. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma626249162624912025-06-11cina-aereo-anfibio-ag600-riceve-certificato-per-produzione-di-massa Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: aereo anfibio AG600 riceve certificato per produzione di massa

In questa notizia si parla di: produzione - cina - aereo - anfibio

Cina: industria navigazione satellitare, cresciuto valore produzione nel 2024 - Nel 2024, l'industria cinese dei servizi di navigazione satellitare ha registrato un notevole sviluppo, con un valore di produzione di circa 80 miliardi di dollari, segnando un aumento del 7,39% rispetto all'anno precedente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina: aereo anfibio AG600 ottiene via libera per produzione di massa; Cina: aereo anfibio AG600 ottiene via libera per produzione di massa; Cina: al via produzione di massa di aereo anfibio AG600.

Cina: aereo anfibio AG600 ottiene via libera per produzione di massa - L'aereo anfibio AG600 "Kunlong" della Cina, sviluppato a livello nazionale, e' entrato ufficialmente nella produzione di massa dopo che oggi ha ricevuto ...