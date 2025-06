Cina | a Chongqing debutta prima stazione metro a misura di bambino

L'innovazione arriva a Chongqing, dove la prima stazione metro pensata appositamente per i più piccoli apre le sue porte con un tocco di dolcezza e divertimento. Immaginate un mondo incantato a misura di bambino, con panda come mascotte e aree ludiche coinvolgenti. Questa iniziativa rivoluzionaria dimostra quanto l'attenzione alle esigenze dei giovani possa trasformare le città in ambienti più accoglienti e stimolanti. Un passo avanti verso un futuro più inclusivo e giocoso.

Allarme dolcezza! Chongqing, in Cina, ieri ha inaugurato la sua prima stazione della metropolitana adatta ai bambini, con un giocoso tema a panda e strutture a misura di bimbi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma626206162620612025-06-11cina-a-chongqing-debutta-prima-stazione-metro-a-misura-di-bambino Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: a Chongqing debutta prima stazione metro a misura di bambino

