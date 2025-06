Cilento da vip Ciro Immobile avvistato tra Ascea e Casal Velino

Il Cilento continua a essere la meta prediletta delle star, e questa volta è il turno di Ciro Immobile, campione d’Europa con l’Italia. Avvistato tra Ascea e Casal Velino, ha deliziato il palato con i croissant della celebre cornetteria Dolci Peccati, concedendo anche una foto ai fan. Un incontro esclusivo che conferma il fascino irresistibile di questa splendida regione, meta ideale per vip e viaggiatori in cerca di relax e glamour.

