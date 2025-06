Cile niente Mondiale | Sanchez chiede scusa ai tifosi e Gareca saluta

Un sogno che si spegne, ma l’umiltà e la sportività rimangono intatte. Dopo una delusione cocente, Alexis Sanchez si scusa con i tifosi, riconoscendo le difficoltà incontrate, mentre Gareca saluta con rispetto un ciclo concluso. Il cammino del Cile verso il Mondiale sembra ormai concluso, lasciando spazio a riflessioni e nuovi progetti per il futuro. La passione per il calcio non si ferma, e la speranza di rinascere è sempre viva.

Roma, 11 giugno 2025 – Continua il periodo nero per il Cile: Sanchez e compagni, infatti, non giocheranno il prossimo Mondiale, che si svolgerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. La squadra di Gareca si trova all'ultimo posto nel gruppo di qualificazione sudamericano con soltanto dieci punti conquistati e la sconfitta incassata nell'ultima gara contro la Bolivia ha definitivamente spento le speranze dei cileni di poter tornare a giocare la più grande competizione per le nazionali. Le reti di Miguel Terceros al 5' e di Enzo Monteiro al 90' hanno condannato il Cile, che non è nemmeno riuscito ad approfittare della superiorità numerica dal 19' al 55', il periodo intermedio tra l'espulsione di Lucas Chavez e quella di Francisco Sierralta.

