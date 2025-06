Cile e Perù… percezioni a colori venerdi 13 giugno la presentazione del libro di De Concilio

Il 13 giugno alle 17, presso il suggestivo Auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio a Benevento, si terrà la presentazione del libro “Cile e Perù… percezioni a colori”. Una raccolta di straordinarie fotografie di Antonio De Concilio che catturano le emozioni e i paesaggi di due terre affascinanti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia e dei viaggi, pronti a immergersi in un viaggio visivo senza precedenti. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti Il 13 giugno alle ore 17, nella suggestiva sala dell' Auditorium "Gianni Vergineo" del Museo del Sannio a Benevento, verrà presentato il librocatalogo "Cile e Perù. percezioni a colori ". Il volume è la pubblicazione delle foto di Antonio De Concilio, già in parte esposte in occasione della mostra realizzata a giugno dello scorso anno presso la Biblioteca Provinciale "Antonio Mellusi" di Benevento. Immagini e didascalie raccontano il viaggio realizzato in Sud America dall'autore con tre amici dell'adolescenza, immediatamente prima del lockdown da Covid. Il progetto editoriale è stato fatto proprio dalle Edizioni Realtà Sannita la cui direttrice Maria Gabriella Fuccio è moderatrice dell'evento al quale hanno assicurato il loro contributo il Sindaco Clemente Mastella ed il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

