Ciclista investito da un' auto | trasportato in ospedale in elicottero

Un grave incidente si è verificato oggi 11 giugno a Villa Estense, quando un ciclista è stato investito da un'auto e rapidamente trasportato in ospedale con l’elicottero. L'ennesimo schianto nelle strade della provincia di Padova evidenzia ancora una volta la crescente emergenza sicurezza su queste arterie. La notizia di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure per tutelare chi si muove tra le nostre strade.

Grave incidente stradale oggi 11 giugno a Villa Estense. Si tratta dell'ennesimo schianto che si verifica lungo le strade della provincia di Padova negli ultimi mesi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Solesino sotto la supervisione della Compagnia di Este, il sinistro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ciclista investito da un'auto: trasportato in ospedale in elicottero

In questa notizia si parla di: ciclista - investito - auto - trasportato

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

Incidente a Bulciago, ciclista 65enne investito da un’auto https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/incidente-a-bulciago-ciclista-65enne-investito-da-unauto/… via @Lecco Notizie Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciclista investito da un'auto: trasportato in ospedale in elicottero; Ciclista travolto da un'auto, tragedia sfiorata; Ciclista 14enne travolto da un'auto, trasportato in ospedale in ambulanza.

Ciclista investito da un'auto: trasportato in ospedale in elicottero - L'incidente stradale si è verificato oggi 11 giugno a Villa Estense: coinvolti una donna al volante di una Peugeot e un uomo finito a terra dopo il tremendo impatto.