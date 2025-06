Ciclismo torna il Trofeo Superpistard | in scena il Gran Premio Comaco Italiana – Memorial Giampaolo Grisandi

Il ciclismo italiano si riaccende con entusiasmo al Trofeo Superpistard, che torna a grande richiesta per il Gran Premio Comaco – Memorial Giampaolo Grisandi. Dopo il rinvio causato dal maltempo, l’attesa è finalmente terminata e le ruote sono pronte a sfrecciare in un evento che promette spettacolo e adrenalina. Giovedì, al Velodromo Glauco Servadei di Forlì, si scrive un nuovo capitolo di questa appassionante competizione, portando gli appassionati nel cuore dell’azione.

