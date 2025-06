Ci sono italiani e altri europei tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo

L’ombra delle politiche migratorie di Trump si allunga anche sull’Europa, con l’annuncio di un possibile trasferimento di migliaia di stranieri illegali a Guantanamo, tra cui cittadini italiani e altri europei. Questa decisione solleva interrogativi sulla gestione dei diritti umani e sulla cooperazione internazionale. Mentre il mondo osserva, resta da capire quali saranno le implicazioni di una misura così estrema per i paesi coinvolti e per la credibilità degli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump si sta preparando ad avviare il trasferimento di migliaia di stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti verso la base militare statunitense di Guantanamo Bay, Cuba, a partire da questa settimana. E tra questi, circa ottocento provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. Lo riporta il Washington Post, citando documenti forniti da funzionari anonimi della Casa Bianca. Secondo il quotidiano, è improbabile che l’amministrazione informi i governi di origine degli stranieri in merito agli imminenti trasferimenti verso la famigerata struttura militare, compresi stretti alleati degli Stati Uniti come Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Ci sono italiani e altri europei tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo

