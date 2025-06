Ci sono anche italiani tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo nei prossimi giorni

In un blitz che scuote l’Europa, l’amministrazione Trump pianifica di trasferire migliaia di immigrati, tra cui italiani e europei, a Guantanamo, sollevando forti preoccupazioni diplomatiche. La misura, volta a liberare spazio nelle carceri statunitensi, apre un dibattito sul rispetto dei diritti umani e sulla sicurezza internazionale. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa mossa controversa.

L'amministrazione Trump è pronta a trasferire già in questa settimana migliaia di persone presenti negli Stati Uniti in modo illegale, nella prigione di Guantanamo per liberare spazio nei centri di detenzione nazionali. Tra questi ci sarebbero anche molti europei e italiani. Diplomatici americani in allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it