Ci sono anche italiani a Guantanamo Bay? La rivelazione del Washington Post

Una rivelazione sorprendente scuote il panorama diplomatico e securitario: il Washington Post svela che tra i migranti potenzialmente illegali trasferiti a Guantanamo Bay ci sono anche italiani. Un dettaglio che solleva interrogativi sulle politiche di gestione delle frontiere e sulla sorte di questi cittadini europei in un contesto geopolitico complesso. Un confronto necessario per comprendere le implicazioni di questa operazione senza precedenti.

Tra le migliaia di stranieri presenti negli Stati Uniti in modo potenzialmente illegale che l’amministrazione Trump trasferirà a partire da questa settimana alla  base militare di Guantanamo Bay, a Cuba, ci sono anche degli italiani. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari Usa a conoscenza della questione. “I cittadini stranieri presi in considerazione provengono da diversi paesi – scrive il quotidiano nella versione online – tra questi, centinaia provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono anche italiani a Guantanamo Bay? La rivelazione del Washington Post

In questa notizia si parla di: sono - italiani - guantanamo - washington

