Le promesse di taglio delle tasse, spesso annunciate a gran voce, si rivelano ben lontane dalla realtà per lavoratori e impiegati. La capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato, Elisa Pirro, denuncia come le politiche del Governo Meloni siano soltanto un’illusione, con una mano che promette e l’altra che toglie. La situazione richiede azioni concrete, non slogan irrealistici, perché i cittadini meritano trasparenza e rispetto.

Giusto martedì la premier Giorgia Meloni ha rilanciato lo slogan del taglio delle tasse per il ceto medio. Ieri l’Ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che per operai e impiegati sono salite. Elisa Pirro, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato, che ne pensa? “Quella dell’Upb è solo l’ultima conferma in ordine di tempo. Il Governo Meloni in realtà con una mano toglie e con l’altra pure. Le simulazioni di commercialisti e Caf, subito dopo l’ultima Legge di bilancio, avevano già dimostrato che con la trasformazione del taglio del cuneo da contributivo a fiscale buona parte di 13 milioni di lavoratori dipendenti coinvolti ci andavano a perdere, soprattutto quelli delle fasce più deboli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Ci prendono per i fondelli, sulle tasse solite promesse”. Parla la capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato, Pirro

