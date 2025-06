Ci mancherai tanto | Fedez saluta nonna Luciana Il commosso addio sui social

Il legame tra Fedez e sua nonna Luciana, conosciuta affettuosamente come "nonna Ciana", ha sempre toccato il cuore di molti. Mercoledì 11 giugno, questa preziosa figura della sua vita se n'è andata all'età di 94 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Con un messaggio emozionante e ricco di affetto, il rapper ha condiviso sui social il commosso addio, ricordando con tenerezza i momenti trascorsi insieme. La loro storia è un esempio di amore e gratitudine che resterà indelebile nel cuore di tutti.

«Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto». È con queste parole che Fedez ha voluto salutare sui social sua nonna, scomparsa mercoledì 11 giugno all’età di 94 anni. In un post che contiene diverse fotografie di loro due insieme, il rapper ha condiviso con i propri follower la notizia della morte di « nonna Ciana », all’anagrafe Luciana Violini. «Nonna Ciana» e i follower di Fedez. Nel corso degli anni, Fedez ha condiviso diversi scatti sui social in compagnia della nonna. Uno degli ultimi post risale al 2022, quando il rapper pubblicò alcune foto della festa per i 91 anni. Ma scorrendo tra i post del suo profilo, nonna Ciana compare in diversi scatti con i nipoti Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Open.online

