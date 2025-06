Ci ha provato con me Uomini e Donne fidanzatissimi ma solo sulla carta | l’altra apre la crisi

Le tensioni tra uomini e donne si fanno sempre più accese, anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Mentre il pubblico specula e i protagonisti alimentano le polemiche, un’intervista inaspettata ha riacceso vecchi rancori, rivelando retroscena sconvolgenti. Stavolta, a far discutere è stata una confessione sincera durante la seconda puntata di CasaLollo 2, che ha lasciato tutti senza parole e ha aperto un nuovo capitolo di controversie.

Le polemiche post Uomini e Donne sembrano non conoscere tregua. Anche a programma finito, alcuni protagonisti continuano a far parlare di sé, tra frecciate reciproche, retroscena inediti e vecchi rancori che riemergono con forza. Stavolta a riaccendere la miccia è stata un’intervista che ha fatto scatenare uno dei volti noti del parterre femminile. Durante la seconda puntata di CasaLollo 2, uno degli ospiti ha raccontato con schiettezza il suo punto di vista su un’uscita avuta nel programma con una dama, che a suo dire non avrebbe mostrato alcun interesse per lui. >> “Qui non ci mette più piede”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it