Christine Lagarde | Rischi per il commercio globale con blocchi in competizione

Christine Lagarde avverte: un mondo diviso in blocchi commerciali in competizione potrebbe compromettere gravemente l'economia globale. Secondo la presidente della BCE, la frammentazione ridurrebbe drasticamente gli scambi internazionali, danneggiando tutte le principali economie, dall'Europa alla Cina. In un contesto già complesso, questa prospettiva rischia di amplificare le tensioni e rallentare la crescita. È imperativo trovare un equilibrio che favorisca il dialogo e la cooperazione internazionale, altrimenti si rischia di compromettere il futuro del commercio globale.

"Se il commercio globale dovesse venir frammentato in blocchi in competizione fra loro, l'interscambio si contrarrebbe significativamente e ognuna delle principali economie starebbe peggio". Lo ha detto - riferendosi implicitamente all'idea che l'amministrazione Trump intenda contrappore un blocco commerciale occidentale a uno a traino cinese - la presidente della Bce Christine Lagarde durante il suo intervento a Pechino alla Banca popolare della Cina. "Per salvaguardare la prosperità "dobbiamo perseguire soluzioni collaborative, anche di fronte a differenze geopolitiche" - ha detto Lagarde - "e questo significa che devono fare la loro parte sia i Paesi in surplus che quelli in deficit commerciale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde: Rischi per il commercio globale con blocchi in competizione

