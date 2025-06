Christine Lagarde firma protocollo d' intesa con la Banca popolare della Cina

E importante rafforzare i legami tra le due maggiori economie mondiali, favorendo la stabilità finanziaria globale e promuovendo un dialogo più aperto e costruttivo. La firma del protocollo tra Christine Lagarde e Pan Gongsheng segna un passo decisivo verso una collaborazione più stretta tra la Banca Centrale Europea e la Banca Popolare della Cina, aprendo nuove prospettive di cooperazione internazionale.

La presidente della Bce Christine Lagarde, in occasione della sua visita a Pechino, ha firmato un protocollo d'intesa col governatore della Banca popolare della Cina Pan Gongsheng per la cooperazione nelle attività delle banche centrali. Lo annuncia la Bce in un comunicato. L'accordo, che aggiorna quello del 2008, "include uno schema per lo scambio regolare di informazioni, il dialogo e la cooperazione tecnica fra i due istituti". "E importante sostenere la cooperazione globale" - ha detto Lagarde definendo l'accordo siglato col governatore Pa "un segno del nostro continuo dialogo con la Banca popolare della Cina". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde firma protocollo d'intesa con la Banca popolare della Cina

