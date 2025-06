Christine Lagarde a Pechino | rischio frammentazione del commercio globale

A Pechino, Christine Lagarde mette in guardia: la frammentazione del commercio globale, con blocchi contrapposti, potrebbe ridurre gli scambi e danneggiare le principali economie mondiali. La presidente della Bce sottolinea i rischi di una competizione commerciale esasperata e invita a trovare un equilibrio per proteggere la crescita globale. In un mondo sempre più interconnesso, il dialogo e la cooperazione sono essenziali per evitare conseguenze disastrose.

"Se il commercio globale dovesse venir frammentato in blocchi in competizione fra loro, l'interscambio si contrarrebbe significativamente e ognuna delle principali economie starebbe peggio". Lo ha detto - riferendosi implicitamente all'idea che l'amministrazione Trump intenda contrappore un blocco commerciale occidentale a uno a traino cinese - la presidente della Bce Christine Lagarde durante il suo intervento a Pechino alla Banca popolare della Cina. "Per salvaguardare la prosperità "dobbiamo perseguire soluzioni collaborative, anche di fronte a differenze geopolitiche" - ha detto Lagarde - "e questo significa che devono fare la loro parte sia i Paesi in surplus che quelli in deficit commerciale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde a Pechino: rischio frammentazione del commercio globale

