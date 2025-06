Chiusura stazioni linea 1 Area Nord di Napoli si mobilita tra ira e un’assemblea di protesta

In un’atmosfera di crescente tensione, l’area nord di Napoli si mobilita contro la chiusura delle stazioni della linea 1 della metropolitana, che mette a rischio oltre un milione di cittadini. Tra ira e assemblee di protesta, lavoratori, studenti e pendolari si uniscono in una battaglia per il diritto alla mobilità. La sfida è aprire un dialogo concreto con le istituzioni e trovare soluzioni che tutelino il diritto di tutti a muoversi liberamente.

Tempo di lettura: 3 minuti Stimano in “ oltre un milione” di passeggeri, i cittadini a rischio di “ di restare a piedi”. Nell’area nord di Napoli scatta la mobilitazione contro la chiusura di tre stazioni della linea 1 della metropolitana ( Piscinola-Scampia, Chiaiano e Frullone ). La protesta cresce tra “ lavoratori, studenti e pendolari” delle municipalità 7 e 8, ma non solo. “Fuori dal circuito – spiegano – restano intere città e quartieri: Mugnano, Marano, Giugliano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Scampia, Chiaiano, oltre ai paesi serviti dalla metrocampania Nord-Est come Aversa “. A quanto si sa, lo stop avverrà dopo il 20 giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

