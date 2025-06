Chiusura ArcelorMittal di Luogosano nuovo incontro in Regione il 30 giugno

Questa mattina, presso la sede di Napoli dell’Assessorato al Lavoro della Regione Campania, si è svolto un importante incontro sulla crisi dell’ArcelorMittal di Luogosano, coinvolgendo sindacati e direzione. Un momento cruciale per trovare soluzioni condivise e salvaguardare i settanta posti di lavoro a rischio. La speranza è che, grazie a questo dialogo, si possa aprire una nuova fase di stabilità e prospettive future per il sito e la comunità locale.

Si è tenuto questa mattina, presso la sede di Napoli dell'Assessorato al lavoro della Regione Campania, il tavolo di concertazione sulla crisi riguardante il futuro dell'ArcelorMittal di Luogosano e dei suoi settanta lavoratori. I sindacati di categoria si sono confrontati con la direzione.

