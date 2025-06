Chiusa via Bolognese | Faentina intasata e caos fino alle Cure FOTO

Lavori di Publiacqua su via Bolognese Faentina stanno creando disagi e traffico intenso, ma la città si prepara a un cambiamento importante. Da ieri sera, il tratto tra via di Careggi e via Salviati è chiuso al traffico in entrambe le direzioni fino al 19 giugno, con via Salviati che rimane aperta e si trasforma in un punto di passaggio strategico. La città si mobilita per seguire da vicino questa importante opera, che promette benefici duraturi.

I lavori di Publiacqua su via Bolognese sono iniziati ieri sera, martedì 10 giugno, ed andranno avanti fino alla mezzanotte del 19 giugno, con la chiusura totale, in entrambi in sensi di marcia, del tratto compreso tra via di Careggi e via di Salviati. Via Salviati resta aperta e diventa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

